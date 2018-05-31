Деньги есть – жену не надо: крымчане не хотят создавать семью

В Крыму рождаемость никак не догонит смертность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымстат опубликовал оперативные данные по естественному движению населения Республики Крым. Под этим термином специалисты понимают не передвижение по территории полуострова, а данные органов ЗАГС.

В январе-апреле нынешнего года в Крыму родились 6 тыс 313 детей – это на две сотни меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Смертность малышей снизилась, умерших до года стало вдвое меньше – 18 человек.

В целом, смертей зарегистрировано на полторы сотни меньше прошлогоднего – 9 тыс 293. Таким образом, естественная убыль составила почти три тысячи человек, в прошлом году – более трех тысяч.

Крымчане не торопятся жениться: браков зарегистрировано на 400 меньше прошлогоднего, а разводов, наоборот, на 166 больше.

При этом среднедушевые доходы населения за год выросли на полтысячи – даже с учетом прошлогодней единовременной выплаты пенсионерам – и составили 18 тыс 519 руб.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 31.05.18

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