Крым и Севастополь отдали на откуп Мутко

Интеграция Республики Крым и Севастополя в социально-экономическую систему России в целом завершена. Поэтому вице-премьер РФ Дмитрий Козак полуостровом больше заниматься не будет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Козак курировал Крым с весны 2014 года – тогда он отвечал в числе прочего за региональную политику.

В новом правительстве, сформированной после инаугурации президента Путина, в полномочия Козака входить координация работы федеральных органов исполнительной власти в области промышленности (за исключением ОПК), топливно-энергетического комплекса и электроэнергетики; торговой деятельности, а также технического регулирования и технологического надзора.

Региональной политикой теперь занимается вице-премьер Виталий Мутко, поэтому Крым и Севастополь, больше не нуждающиеся в особом патронаже, будут, как и другие регионы, находится в его ведении. Об этом сообщил пресс-секретарь вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака Илья Джус.

Напомним, Виталий Мутко с октября 2016 года курировал в правительстве России спорт, туризм и молодёжную политику. В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет, в связи с допинговым скандалом, пожизненно запретил Мутко на посещение олимпийских игр. Затем последовало его исключение из состава Оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018. 18 мая 2018 года Мутко получил пост вице-премьера России по вопросам строительства и регионального развития

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 31.05.18

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