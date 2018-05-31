Россияне сбегают в Крым от мундиаля

Симферополь и Сочи вошли в список лидирующих направлений внутреннего туризма во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.

Федеральное агентство по туризму совместно с агрегаторами туристических предложений и авиабилетов выяснило, насколько главное футбольное событие этого лета повлияет на туристический выбор россиян. Самым популярным направлением ожидаемо оказалась Москва – в столицу России и мундиаля продано 23% всех авиабилетов по внутренним направлениям в данный период. При этом эксперты подчеркивают: Москва будет по большей части транзитной точкой, через которую путешественники отправятся в другие города.

На третьей и четвертой строчках тоже расположились площадки футбольных баталий – Петербург (12,5% билетов) и Сочи (10,7%). А вот Крым занял второе место – туда собираются 16% авиапассажиров, подтвердивших сое намерение приобретением билета. То, что многие россияне намерены сбежать в Тавриду от людского столпотворения и жестких ограничений (без чего не могут обойтись мероприятия столь высокого международного уровня), подтверждает и статистика продажи туротрасли: на Крым приходится почти 72% от забронированных на время мундиаля туров. Доля Краснодарского края, принимающего чемпионат, составляет 26,8%.

По мнению экспертов, ситуация объясняется тем, что ЧМ-2018 проводится в самый разгар сезона летних отпусков, и выбор курортов связан скорее с выгодными предложениями от отелей, чем со спортивными мероприятиями, пишут «Известия».

Те, у кого есть возможности для заграничного путешествия, традиционно выбирают Турцию, Грецию, Кипр, Испанию, Черногорию, Болгарию, Таиланд и Абхазию.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 31.05.18

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