Тряхнул стариной: 70-летний пенсионер отобрал авто у молодой крымчанки

Пожилой крымчанин решил вспомнить молодость и с ветерком прокатиться на автомобиле, правда, на чужом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 70-летний житель Симферопольского района угнал машину 29-летней крымчанки из Евпатории. Инцидент произошел на Киевской улице крымской столицы. При этом старик-разбойник угрожал молодой женщине ножом.

Впрочем, далеко крымчанин не уехал. Не справившись с управлением, пенсионер врезался в забор частного дома на соседней от места угона улице, где его и нашли сотрудники полиции. По сообщению пресс-службы МВД по Симферополю, мужчина получил многочисленные травмы и был без сознания. Пенсионера доставили в больницу, где у него диагностировали перелом правого бедра и закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время пожилой крымчанин находится на лечении в медучреждении под круглосуточной охраной полицейских. О возбуждении уголовного дела пока не сообщается.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 31.05.18

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