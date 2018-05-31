Ученые нашли первую потерю Черноморского флота в Великой Отечественной войне

В районе Севастополя ученые обнаружили остатки буксира СП-12, который стал первой потерей Черноморского флота в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обследовали судно, уничтоженное у входа в Севастопольскую бухту, участники экспедиции «Крымская кругосветка».

«Война в Севастополе началась с минирования фарватера Севастопольской бухты, чтобы пресечь выход Черноморской эскадры в море. Чтобы заблокировать флот, с немецких самолетов были сброшены глубинные бомбы, которые не поддавались разминированию. Буксир СП-12 стал их первой жертвой. 22 июня 1941 года он возвращался в базу, не зная, что фарватер заминирован», – цитирует «Российская газета» научного руководителя экспедиции, сотрудника Севастопольского госуниверситета и Института востоковедения РАН Виктора Лебединского.

При подрыве буксира погибло более 20 человек. По данным ученых, на этом же месте спустя два дня был уничтожен плавкран. Что, как утверждает Лебединский, свидетельствует о проблемах с деактивацией мин на тот момент: «Чтобы разгадать их загадку, вызывали ученых из академии наук, в том числе Курчатова. В конце концов им это удалось», – рассказал ученый.

Взрыв разорвался корпус буксира надвое, его фрагменты находятся на глубине около 18 метров. Такое же судно, по словам Лебединского, в настоящее время находится в Южной бухте, и используется для отопления корпусов артзавода.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 31.05.18

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