Симферопольским инвалидам и ветеранам обещают по 1,5 миллиона рублей на покупку жилья

В Симферополе ветераны и инвалиды смогут получить единовременные выплаты, для улучшения жилищных условий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация Симферополя приняла постановление, согласно которому ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и состоящие на квартирном учете, имеют право на получение материальной помощи на строительство или приобретение недвижимости.

Льготники должны иметь симферопольскую регистрацию, реально жить в городе, а также быть включенными в сводные списки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, инвалидов, семей, имеющих детей инвалидов, ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей погибших инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, имеющих право на обеспечение жильем.

Размер дополнительной денежной выплаты на улучшение жилищных условий может составлять до 1 миллиона 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 31.05.18

Ученые нашли первую потерю Черноморского флота в Великой Отечественной войне. / Тряхнул стариной: 70-летний пенсионер отобрал авто у молодой крымчанки. / Депутаты Севастополя «забили» на президента России. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»