Летом посвежеет: 1 июня в Крыму будет 25ºС…27 ºС

В первый день лета в Крыму немного похолодает.

Как рассказала РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая, 1 июня в связи с прохождением холодного фронтального циклона, дневные температуры на полуострове понизятся с +30 ºС до +25ºС… +27 ºС. Такая же погода ожидается и в субботу.

«Будет по-летнему тепло. Небольшое похолодание пройдет незаметно. Преимущественно будет без осадков. Только в Восточном Крыму возможны кратковременные дожди и грозы», – рассказала синоптик, добавив, что ветер, бушевавший на полуострове всю неделю, окончательно стихнет лишь в воскресенье. В последний день недели столбик термометра вновь поднимется до отметок +25ºС…+30 ºС и останется в этих пределах всю следующую неделю.

Синоптики отмечают, что май 2018-го года был теплее на несколько градусов, чем в прошлые годы. При этом самым жарким день 30 мая в Симферополе был в 2005-м году – 30,5°С, а самым холодным за всю историю наблюдений в 1918-м: тогда столбик термометра еле поднялся до отметки самая низкая 4,0°С. Отметим, что в последний день весны море у крымских берегов прогрелось до +20 ºС. Лишь в районе горы Карадаг и Евпатории на один градус прохладнее. Еще свежее морская вода в Черноморском – 18°C. По данным с датчиков крымского метеопроекта Watsen самое теплое море в настоящее время на пляже «Парк Победы» в Севастополе и на городской набережной Ялты – 20,6 ºС.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 31.05.18

В Судаке фотографы-живодеры атакуют туристов под стенами крепости. / Ни яблок, ни розмарина: в России не нашлось желающих кормить собак Крымской таможни. / Деньги есть – жену не надо: крымчане не хотят создавать семью. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»