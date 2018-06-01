Головокружительный скачок: крымские здравницы попали в 20-ку самых инвестиционно привлекательных

Крымские санатории попали в «ТОП-100 российских здравниц» по итогам 2017 года. Исследование проведено Ассоциацией оздоровительного туризма (АОТ).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты оценивали масштаб бизнеса, загрузку номерного фонда, производительность труда, рентабельность EBIT, отношение долго к выручке, динамику выручки в 2017 году по отношению к 2016-му.

В итоге в сотне лучших оказались 15 здравниц полуострова (всего в Крыму 151 санаторно-курортное учреждение – прим. «НД»). Напомним, что по итогам 2016-го года их было в три раза меньше. При этом 2 санатория на этот раз заняли места в первой 20-ке.

Отметим, что некоторые прошлогодние участники из Крыма заметно улучшили свои показатели. Так, ФГБУ «Сакский ВКС им. Н. И. Пирогова» Минобороны России переместился с 20-го места на 14-е, а ялтинский «Парус» с 46-го на 43-е. Самый заметный скачок продемонстрировал алуштинский «Славутич», поднявшись сразу на 55 строчек (88-й на 23-ю).

Кроме того, в рейтинге оказались евпаторийские «Национальный центр параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов» (19-е место), санатории «Орен-Крым» (33-е место), «Чайка им. Гелиловичей» (40), «Буревестник (62), «Орленок» (91), «Бригантина» (94) и детский оздоровительный лагерь «Гагарин» (98), ялтинские «Ай-Петри» (24-я позиция), «Ай-Даниль» (28-строчка), «Дюльбер» (99-я строчка), бахчисарайский филиал детского оздоровительного лагеря «Мандарин» (51-й результат), алуштинский «Голден» (65-е место).

Первое место занял краснодарский санаторий «Заполярье», потеснивший прошлогоднего лидера башкирскую здравницу «Янган-Тау».

На третьей строчке межрегиональная группа «РДЖ-Здоровье». Места в первой десятке также заняли представители санаторно-курортной отрасли Алтая, Пермского, Краснодарского и Ставропольского краёв, Татарстана и Новгородской области. Всего в рейтинг попали здравницы из 32 российских регионов. Замыкает рейтинг МУП Санаторий-профилакторий «Солнышко» (Свердловская область).

«Типичный санаторий из рейтинга ТОП-100 в 2017 году представляет собой малое предприятие с годовой выручкой 316 миллионов рублей, что выгодно смотрится на фоне среднеотраслевого показателя в 65 миллионов рублей, по Росстату, и практически соответствует аналогичному показателю за 2016 год (318 милионов рублей). Участники рейтинга загружают свои мощности на 70% – 73% в течение 3-х лет, в то время как уровень загрузки номерного фонда здравницы на среднеотраслевом уровне не превышает 50%. Рентабельность у участников ТОП-100 за 3 года выросла на 28 пунктов (с 1,1% до 3,9%)», – отмечают составители рейтинга.

По данным экспертов, наибольшее количество инвестиционно привлекательных оздоровительных объектов (45) приходится на Краснодарский и Ставропольский края, а также Крым. При этом санатории полуострова по итогам года продемонстрировали впечатляющую на фоне остальных участников исследования динамика по выручке – 128,3%.

«Инвестиционный бум в отрасли не наступил, но налицо внимание инвестиционного сообщества к потенциально высокорентабельному бизнесу», – отмечает председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова.

По мнению экспертов, общая проблема для всех инвесторов в санаторно-курортный бизнес – колоссальная нагрузка на инженерную инфраструктуру, высокая стоимость земли в курортных регионах, сложное законодательство о природных ресурсах, пока неработающий в отрасли механизм государственно-частного партнерства, отсутствие «длинных» денег. Поэтому сроки окупаемости крупных инвестиционных проектов находятся в диапазоне 10-14 лет.

При этом аналитики прогнозируют позитивные изменения уже в ближайшем будущем.

«Толчок к росту объемов рынка отрасли наступит с предоставлением льготы по налогу на прибыль предпринимателям, направляющим в санаторий (на российские курорты) своих сотрудников: 50 тысяч рублей в год – необлагаемая база. Норма вступает в силу с 1 января 2019 года. Кроме этого, правительство обсуждает ограничение процентной ставки для кредитов до 5% при привлечении денежных средств для инвесторов, реализующих проекты в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма».

Симферополь, Галия Шакирова

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