Нараев: вырубать в Крыму краснокнижные растения разрешили федералы

Разрешения на вырубку краснокнижных кустарников и деревьев в Крыму должны выдаваться с учетом мнения местных жителей. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов республики Геннадий Нараев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в данный момент у министерства есть лишь часть полномочий по экологическому надзору, и разрешения на уничтожение краснокнижной растительности выдаются Росприроднадзором. Недавняя вырубка можжевельников в Гаспре по одному из таких разрешений привела к скандалу. Владелец земельного участка согласовал в федеральном ведомстве уничтожение можжевельника, сосен и фисташковых деревьев, что вызвало возмущение у местных жителей. Усомнились в законности выдачи разрешения на вырубку и депутаты Госдумы, которые направили запрос в министерстве природных ресурсов и экологии России с просьбой провести проверку.

«Мы, конечно, отреагировали – направили обращение в Росприроднадзор. Чтобы они приняли меры. Но, к сожалению, все необходимые процедуры соблюдены. Говорю «к сожалению», потому что мы действительно понимаем, что это наше богатство. И нам здесь, на месте, конечно, видней, стоило это делать или нет. И когда из Москвы выдают такие разрешения, наверное, это не совсем правильно», – сказал Нараев.

По его словам, следовало бы предусмотреть участие крымского министерства экологии и природных ресурсов в процедуре согласования вырубки краснокнижных растений.

«Мы проинформировали, чтобы учли наше мнение, и в будущем, чтобы такие разрешения выдавались с большой оглядкой на глас общественности, на позицию исполнительных органов власти республики и местных органов власти», – заявил министр.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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