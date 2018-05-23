В Ялте уничтожают можжевельники – мешают особнякам

В Большой Ялте снова вырубают краснокнижные кустарники и деревья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне жители поселка Гаспра обнаружили спиленные можжевельники ниже столовой санатория «Ясная Поляна».

«В Гаспре сегодня началась вырубка краснокнижных деревьев!!! Пилят можжевельники возрастом более 50 лет. Какие действия предпринять для быстрой остановки уничтожения деревьев?» – написала в популярном городском паблике Ялты жительница поселка.

Сообщение вызвало волну возмущения у посетителей группы в соцсети: «Сюда скоро просто ехать незачем станет – деревья все вырубят, море отходами завалят, и не будет уже оздоравливающего курорта...»

При этом местные жители сообщают и о вырубках в других частях Ялты. «Весь Марат спилили – пересаживают они. Ни одного парка не осталось! – негодуют одни горожане.

«Скоро и Солнечную закроют – в связи с постройкой домов и вырубкой леса! Хотя там и так уже лысина приличная», – информируют другие.

Между тем, разрешение на «добывание объектов животного и растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, с целью соблюдения санитарной зоны при строительстве жилого дома» выдано региональным Росприроднадзором. Согласно документу, житель Липецка, купивший в поселке землю общей площадью 2 тыс. кв. метров, имеет право «удалить» со своего участка «способом вырубки» 24 можжевельника высокого, 4 фисташки туполистных и 3 сосны пицундские. Еще 9 можжевельников и 2 фисташки владелец участка должен пересадить, сообщает севастопольский городской портал ForPost.

Впрочем, Росприроднадзор обязывает взамен уничтоженных деревьев высадить новые из расчета два дерева за одно вырубленное.

Между тем, новость об официальном одобрении вырубки редких деревьев ради застройки обеспокоила депутатов Госдумы от Крыма. Парламентарии направили запрос министру природных ресурсов и экологии России Дмитрию Кобылкину с просьбой проверить законности действий природоохранного ведомства.

Гаспра, Оксана Мурзина

Гаспра. Другие новости 23.05.18

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