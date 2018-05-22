По центральной улице Гаспры потекла фекальная река

По центральной улице популярного у туристов ялтинского поселка Гаспра почти неделю течет канализация.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в социальной сети местные жители жалуются на бездействие коммунальных служб и властей. На многочисленные жалобы крымчане получают стандартный ответ: «Ждите».

«Маратовская – 27: нужно ходить в противогазах! Канализация течёт, вонь стоит, а у коммунальных служб, со слов управляющего водоканалом, одна машина», – негодуют местные жители. – Сколько еще ждать? Пока улица не затечет фекалиями? Тогда не только в противогазах, но и на лодках нужно будет перемещаться».

«Марат (так местные жители и туристы называют территорию, примыкающую к одноименному парк-отелю, это место считается центром туристической Гаспры – прим. НД) весь в фекалиях: ступеньки к пляжу от остановки. Канализацию прямо по ним вывели и прямиком в море, – отмечают жители Гаспры. – Даже не помню сколько лет там льётся. Гостишки, кафе поставили, а канализацию за забор вывели, людям под ноги».

Некоторые заподозрили во «вредительстве» популярный объект размещения: «Эта линия канализации принадлежит «Сосновой роще», – заявили в соцсетях. Однако данный отель расположен и значительно ниже указанного адреса, и достаточно далеко от той самой дорожки, ведущей к морю, и заливать их не может.

А вот в детском санатории «Ясная поляна», мимо которого проходит улица Маратовская, спуская затем к дому №27 и туристическому центру поселка, аналогичная ситуация отмечается уже несколько месяцев: «Спуск возле корпуса «Ясная поляна» – уже более полугода пройти невозможно, вонь ужасная», сообщают жители Гаспры.

В администрации южнобережного поселка РИА «Новый День» заявили, что прокомментировать ситуацию с «оперативной» работой водоканала могут только в департаменте ЖКХ Ялты. Однако телефон в приемной начальника ведомства весь день не отвечал.

Между тем, это не единственная на ЮБК зловонная река: аналогичные «фекальные» проблемы, которые не решают годами, отмечены в поселках Васильевка и Краснокаменка.

Гаспра, Анастасия Зук

Гаспра. Другие новости 22.05.18

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