В Коктебеле может повториться экологическая катастрофа с попаданием в море нечистот. По словам министра экологии и природных ресурсов Крыма Геннадия Нараева, это связано с изношенностью сетей местного винзавода.

Как уже сообщал «Новый День», в апреле жители Коктебеля заявили о том, что в море с завода вытекает неизвестная жидкость. Директор предприятия объяснил произошедшее поломкой насоса, который перекачивал сточные воды на очистные сооружения, что привело к переполнению колодца. Специалисты организации «Зеленый патруль» назвали произошедшее «вопиющим фактом загрязнения окружающий среды». По их выводам, в море попали канализационные стоки, отходы виноделия и поверхностно-активные вещества, которые применяются в качестве моющих средств.

Однако, по словам Нараева, результаты анализов, в проведении которых участвовал Роспотребнадзор, показали, что попавшая в море жидкость не несет «большого вреда для жизни и здоровья людей».

В то же время властям удалось добиться наведения порядка в Тихой бухте под Коктебелем. Ранее территорию пытались застроить, в связи с чем неоднократно возникали скандалы.

«Есть экологические тропы, велосипедные дорожки, есть необходимый инвентарь для отдыха. «Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым» занимается управлением этой территории, есть охрана, есть договора на вывоз мусора – то, чего раньше никогда не было», – сообщил Нараев.

Министр признал, что до наведения идеального порядка в Тихой бухте еще далеко, но отдыхающие уже «могут туда смело ехать».

Они и едут: «Всё больше троп превращается в раскатанные автомобильные дороги. Создается впечатление, что минэкологии свернуло программу охраны этой особо охраняемой территории, пишет kafanews.com. – Вагончик экологов исчез, шлагбаум тоже, щит с информацией о бухте и запретом на въезд перенесен ближе к Хамелеону, у самого мыса табличка: «Оползневая зона. Проезд транспорта запрещен. Посещение территории только пешим ходом!» Получается, что по остальной территории ООПТ ездить можно?»

Местные жители утверждают, что туристы раскатывают на автомобилях по пляжу и паркуются прямо у воды.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 01.06.18

Луценко: дело Шеремета стоит на месте. / В Крыму завершено строительство первой очереди Сакской ТЭЦ. / Нараев: вырубать в Крыму краснокнижные растения разрешили федералы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»