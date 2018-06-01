В Минприроды Крыма решили не наказывать за парковку у моря

Владельцев автомобилей, которые будут парковать свои машины у пляжей Крыма, временно не будут наказывать штрафами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение приняли в министерстве экологии и природных ресурсов Крыма, признав неготовность инфраструктуры. Законодательство предусматривает штрафы за нарушение водоохранной зоны, но зачастую у пляжей отсутствуют даже какие-либо таблички, информирующие о запрете на парковку.

«Мы стараемся путем разъяснительных бесед, превентивных предупреждений обеспечить баланс – не наказывать нарушителей, и в то же время дать им возможность найти место для стоянки без ущерба для экологии», – заявил глава министерства Геннадий Нараев.

По его словам, взять на контроль благоустройство береговых зон и организовать кемпинги должны местные власти. О чем министерство и оповестило муниципалитеты. Однако, как утверждает министр, «эти работы движутся медленно».

По мнению Нараева, толчком для муниципальных чиновников должен стать увеличившийся поток автомобилей. Министр уверен, что большое количество туристов, приезжающих отдохнуть в Крым на машинах, даст понять местным властям, что проблема требует первоочередного решения.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 01.06.18

«Это оксюморон»: в Крыму раскритиковали идею создания биосферного питомника для дельфинов. / В Крыму не могут найти инвесторов для решения проблемы с мусором. / Южный берег Крыма получит 6 млрд, чтобы слить в море. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»