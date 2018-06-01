Южный берег Крыма получит 6 млрд, чтобы слить в море

На ЮБК постоят новые глубоководные выпуски и очистные сооружения. Об этом сообщил председатель Госкомитета по строительству и ЖКХ Крыма Леонид Бабашов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на строительство канализационно-очистных сооружений будет выделено 5 миллиардов 700 миллионов рублей. Еще более 700 миллионов потратят на водоснабжение Крыма. Также, по словам чиновника, в текущем году будут отремонтированы более 300 многоквартирных домов.

«В Крым приехали специалисты с материка в области ЖКХ и строительства. На выездном заседании Комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ, во главе с Галиной Хованской, с участием замминистра строительства РФ Андреем Чибисом, обсуждаются проблемы Крыма в области переработки ТКО, капремонтов домов, переселения жителей из аварийных домов, водоснабжение и системы очистки стоков», – написал на своей странице в Фейсбуке чиновник.

Отметим, в разгар курортного сезона туристы и местные жители массово жалуются на канализационные реки, протекающие по улицам крымских курортов. Зловонные потоки уже разлились по пляжам Керчи, Коктебеля и Гаспры.

Как сообщал «Новый День», Большая Ялта, Бухта Ласпи и Коктебель являются «горячими точками» по сливу неочищенных канализационных стоков в море. Ученые связывают это с застройкой побережья и ростом нагрузки на морально и физически устаревшие канализационно-очистные сооружения.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 01.06.18

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