Ласпи, Коктебель и Большая Ялта лидируют по сливу неочищенных канализационных стоков в море

Бухта Ласпи, Коктебель и Большая Ялта являются «горячими точками» по сливу неочищенных канализационных стоков в море. Ученые связывают это с застройкой побережья и ростом нагрузки на морально и физически устаревшие канализационно-очистные сооружения.

Как сообщал «Новый День»,сегодня на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню моря, заведующая лабораторией фиторесурсов Института морских биологических исследований им. Ковалевского Наталия Мильчакова сообщила,что состояние подводной растительности, которая продуцирует кислород и обеспечивает жизнедеятельность всей экосистемы, на многих участках у берегов Крыма ухудшилось значительно.

Главной причиной исчезновения морской растительности она назвала высокую антропогенную нагрузку. Биохимическое состояние морской воды показывает рост ионов фосфора и азота, что свидетельствует о стоках неочищенных канализационных вод.

«Особенно катастрофическая застройка, которая наблюдается в бухте Ласпи и в районе Коктебеля, – указала ученый. – Это хот-спот нашей экосистемы».

Коктебель возглавляет список самых загрязненных курортов в течение многих лет, поскольку интенсификация застройки увеличила нагрузку на очистные, которые не рассчитаны на такой объем стоков.

«Коктебельская бухта слева и справа ограничена двумя природоохранными территориями – уникальная Тихая бухта на востоке и Карадагский природный заповедник на западе, – подчеркнула Мильчакова. – И не решение проблемы Коктебеля – это, фактически, уничтожение уникального биоразнообразия заповедных территорий».

В береговой зоне Коктебеля исчезли бурые водоросли, которые продуцируют кислород, и сокращены заросли морской травы зостеры.

«Это только антропогенное влияние и разрушение биотопов, к которому неминуемо приводят сточные воды», – уверена ученый.

Угрожающая ситуация сложилась вдоль побережья между Ялтой и Алуштой. Результаты исследований морской воды в районе коллектора глубоководного выброса в Ялте показывают, что последние 5-10 лет рост ионов азота составил 100%.

«Ялтинский глубоководный коллектор был спроектирован сотрудниками нашего института. Однако он нуждается в постоянном наблюдении, поскольку ему уже почти 40 лет. Особенно в летний период, когда нагрузка по всей Большой Ялте увеличивается», – отметила Мильчакова.

В числе проблемных она назвала очистные сооружения в районе города-курорта Саки, которые требуют модернизации и восстановления, а также Голубую бухту Севастополя, где идет выброс стоков на глубине 80 метров, а спутниковые снимки показывают, что канализационные стоки находятся на поверхности моря.

В этой связи ученые надеются, что строительство и реконструкция очистных сооружений, предусмотренных в ФЦП развития Крыма и Севастополя до 2020 года, значительно улучшит ситуацию и вернут биологическое разнообразие Черного моря в сбалансированное состояние.

Симферополь, Глеб Заскоков

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