У крымского побережья массово гибнут водоросли, вырабатывающие кислород

У побережья Крыма зафиксировали сокращение популяции водорослей, которые насыщают воду кислородом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты отмечают, что за последние годы у крымских берегов наблюдается потеря биоразнообразия.

В некоторых регионах ситуация катастрофическая. Так, в районе бухты Ласпи нижняя граница произрастания водорослей на многих участках не превышает 12 метров, хотя ранее они произрастали на глубине до 40 метров.

«Подводная растительность – это система продуцирующая кислород. Узкая полоса прибрежной растительности поддерживает жизнь всей системы беспозвоночных, моллюсков, рыб и так далее. Состояние этого звена на многих участках у берегов Крыма ухудшилась. Мы регистрируем все это с помощью дайверов и подводных наблюдений», – цитируют РИА «Новости» заведующую лабораторией фиторесурсов института морских биологических исследований РАН Наталию Мильчакову.

По ее словам, пагубное влияние на морскую растительность оказывает высокая антропогенная нагрузка, строительство гидротехнических сооружений, а также дноуглубительные работы.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 27.09.17

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