Россия не Украина: крымским курортам запретят гадить в море

Федеральные власти обеспокоены состоянием водоснабжения и водоотведения на Крымском полуострове.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Государственной думе РФ считают состояние крымского водоснабжения одной из важнейших проблем, а состояние очистных сооружений недопустимым.
«То, что мы увидели, после возвращения Крыма в Россию, лично у меня вызвало шок – как было 30 лет назад, так все и осталось», – приводит «Крыминформ» слова председателя комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской.
Она также отметила, что и сегодня в этой сфере существуют огромные проблемы: осваиваются не все выделяемые федеральным правительством средства, в результате серьезные финансовые ресурсы не работают.
«Если с проблемами тепло- и энергоснабжения полуострова мы справляемся, то на первый план выходит проблема воды и ее очистки. Учитывая, что вся прибрежная территория является здравницей, то никаких порывов и утечек в море всякой гадости возникать не должно. Это важнейшая тема», – заключила Хованская.
Отметим, канализационная система Крыма выстроена по принципу глубоководного выпуска в море после обработки стоков на очистных сооружениях. Однако 36% проб сточных вод после очистки не соответствует нормативам.
В этом году с фекалиями в море, «в неизменённом виде», уже столкнулись жители Коктебеля, Керчи, Феодосии, Севастополя. В прошлом году на канализационные стоки, бегущие прямо в морскую гавань жаловались жители и гости Судака, Алупки, Гаспры и многих других городов и посёлков.
Симферополь, Анастасия Зук
Симферополь. Другие новости 19.09.17
Минэнерго просит выделить 9 млрд рублей на энергосистему Крыма. / В Раде предлагают захватить Москву. / 19 сентября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»