Вторник, 19 сентября 2017, 10:04 мск

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Крым

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Россия не Украина: крымским курортам запретят гадить в море

Россия не Украина: крымским курортам запретят гадить в море

Федеральные власти обеспокоены состоянием водоснабжения и водоотведения на Крымском полуострове.

Как передает корреспондент РИА , в Государственной думе РФ считают состояние крымского водоснабжения одной из важнейших проблем, а состояние очистных сооружений недопустимым.

«То, что мы увидели, после возвращения Крыма в Россию, лично у меня вызвало шок – как было 30 лет назад, так все и осталось», – приводит «Крыминформ» слова председателя комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской.

Она также отметила, что и сегодня в этой сфере существуют огромные проблемы: осваиваются не все выделяемые федеральным правительством средства, в результате серьезные финансовые ресурсы не работают.

«Если с проблемами тепло- и энергоснабжения полуострова мы справляемся, то на первый план выходит проблема воды и ее очистки. Учитывая, что вся прибрежная территория является здравницей, то никаких порывов и утечек в море всякой гадости возникать не должно. Это важнейшая тема», – заключила Хованская.

Отметим, канализационная система Крыма выстроена по принципу глубоководного выпуска в море после обработки стоков на очистных сооружениях. Однако 36% проб сточных вод после очистки не соответствует нормативам.

В этом году с фекалиями в море, «в неизменённом виде», уже столкнулись жители , , , . В прошлом году на канализационные стоки, бегущие прямо в морскую гавань жаловались жители и гости , Алупки, Гаспры и многих других городов и посёлков.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 19.09.17

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© 2017, РИА «Новый День»

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