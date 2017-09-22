Неужели: Водоканал Севастополя попался на систематическом сбросе нечистот в море

Севастопольский водоканал уличили в сбросе сточных вод в море и окрестные реки Бельбек, Черную и Байдарку.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», данный факт был выявлен в ходе проверки Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры.

«Вопреки требованиям законодательства об охране окружающей среды, а также условий использования водных объектов, предприятием не разработаны в установленном законом порядке нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты, а также не получены разрешения на их сброс в водные объекты», – отмечают в ведомстве.

В настоящий момент иск, обязывающий предприятие устранить все нарушения, находится на рассмотрении в суде.

Отметим, что в начале сентября севастопольцы забили тревогу – в Артиллерийской бухте города на поверхности воды появилось огромное коричневое пятно нечистот. Местные жители обратились с жалобами в прокуратуру.

С похожими проблемами столкнулись жители Коктебеля. В поселке закрыли очистные сооружения, и все фекалии напрямую без очистки попадают в море.

Напомним, что канализационная система Крыма выстроена по принципу глубоководного выпуска в море после обработки стоков на очистных. Однако 36% проб сточных вод после очистки не соответствует нормативам. В прошлом году на канализационные стоки, бегущие прямо в море жаловались жители и гости Керчи, Судака, Алупки, Гаспры, Коктебеля, Феодосии и многих других городов и посёлков.

Этим летом стойкий запах сточных вод преследовал туристов и горожан на пляже в районе Аршинцево в Керчи и близлежащем поселке Героевское, в Судаке и Феодосии.

В конце августа по требованию Роспотребнадзора по РК и Севастополю запрет на купание был введен на нескольких пляжах Севастополя и Керчи.

Между тем, чиновники обещают, что в 2018 году в рамках Федеральной целевой программы начнётся строительство канализационно-очистных сооружений в Коктебеле, а новый центральный канализационный коллектор в Феодосии планируют ввести в строй к концу 2017-го года.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 22.09.17

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