В Крыму не могут найти инвесторов для решения проблемы с мусором

Власти Крыма не могут найти инвесторов для строительства мусороперерабатывающих заводов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», затруднения с финансированием привели к тому, что реализацию проектов сфере обращения с отходами производства и потребления пришлось отложить.

«Изначально планировалось, что все эти проекты будут реализованы за инвестиционные деньги. И ответственный исполнитель – министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма, неоднократно проводило концессионные торги. Но, к сожалению, такого инвестора, который бы соответствовал всем требованиям и критериям, до сих пор не нашлось», – рассказал министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев.

По его словам, для наведения порядки в отрасли подготовлена вся нормативно-правовая база. Проводится закрытие и рекультивация полигонов. По данным министра, из 28 полигонов работают только 16, остальные подлежат рекультивации. Работы по рекультивации на данный момент проводятся на 5 больших полигонах – в Симферополе, Алуште, Старом Крыму, Керчи и в городе Саки.

Еще одной актуальной проблемой, требующей оперативного решения, в министерстве называют строительство канализационных очистных сооружений.

«Надеемся, что в этом году закончатся проектные работы, и к концу следующего года большинство таких объектов будут введены в эксплуатацию» – сказал Нараев.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 01.06.18

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