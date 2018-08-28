Крыму предложили извлекать деньги из мусора

В Крыму вновь поднят вопрос строительства заводов для переработки мусора и производства вторичной продукции из отходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по предположению спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, создание таких предприятий на территории полуострова может оказаться выгодным.

«Важно не весь мусор утилизировать, а многое из твердых бытовых отходов перерабатывать: пластик, бумагу, картон, текстиль. Все это не надо закапывать в землю, а можно пускать в оборот, как вторичную продукцию. Это, в конце концов, деньги, это бизнес», – заявил Иванов.

Между тем, строительство заводов по переработке мусора в Крыму по-прежнему не интересует инвесторов. Ранее о нежелании бизнесменов финансировать проекты в сфере обращения с отходами производства и потребления сообщил министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев, сославшись на результаты концессионных торгов. То, что ситуация остается без изменений, подтвердил и глава Крыма Сергей Аксенов.

«Результаты всех трех конкурсных процедур, концессионных, на которых отбирали потенциального партнера, равны нулю», – цитирует «РИА Новости» Аксенова.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 28.08.18

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