Украина всё: заявлено о российской принадлежности Киева (ВИДЕО)

Перед чемпионатом мира по футболу России «подарили» Киев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», немецкая авиакомпания «Lufthansa» опубликовала свой рекламный ролик, подготовленный к чемпионату мира по футболу-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля в городах РФ.

В видео, размещённом в социальной сети, два немецких болельщика под мелодию «Калинка-Малинка» наблюдают за Русановским водоёмом, расположенном в одном из спальных районов украинской столицы.

«Наши поклонники готовы болеть за сборную Германии в России в борьбе за титул. В этом году не в далекой Копакабане, а в России. Здесь есть красивые уголки, где можно наблюдать за болельщиками и отметить победу», – говорится в видео.

Ролик вызвал бурную реакцию у пользователей. Одни констатируют: «Украина всё… Даже Киев – это русский город». Другие негодуют: «Возмутительная лабуда! Рекламировать свои авиалинии на период чемпионата в РФ, а снимать наш киевский Русановский канал! Под калинку-малинку... А че б не на Майдане... Или на аллее Небесной Сотни?». А вот оптимисты, отметившиеся под постом, заверяют, что все равно отправятся в Россию и подытоживают, что рекламное видео производит обратный эффект: «Украина несопоставима России. Только ролик испортили этими неудачными видами».

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