Киев – надежда русского футбола: британский режиссер убежден, что Украина – это Россия

Известный британский режиссер Гай Ричи в рекламном ролике, приуроченном к чемпионату мира по футболу, отдал России украинскую столицу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в видео рассказывается о мальчике Андрее – надежде русского футбола. Правда, начинается ролик не с панорамы российских просторов, а с киевского спального района Березняки, при этом поверх кадров наложен титр «Россия».

Кроме того, выдают украинский быт и магнитики на холодильнике, который засняли в одной из сцен на кухне: на нём красуется сувенир с надписью на украинском языке и логотип киевского производителя молока.

Отметим, что в ролике британца также снялись известные спортсмены, среди которых теннисистка Серена Уильямс, футболисты Харри Кейн, Месут Озил и Неймар, нападающий клуба «Краснодар» и сборной России Фёдор Смолов.

В социальных сетях ролик вызвал истерику. «Вот и британцы уже считают Украину российской территорией. Доскакались», – констатируют жители «Незалежной».

Как сообщал «Новый День», это уже не первый скандал, разгоревшийся в преддверии чемпионата мира по футболу. Ранее немецкая авиакомпания «Lufthansa» опубликовала свой рекламный ролик, в котором два немецких футбольных болельщика под мелодию «Калинка-Малинка» наблюдают за Русановским водоёмом, расположенном в одном из спальных районов Киева.

Лондон, Анастасия Зук

Лондон. Другие новости 09.06.18

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