В Севастополе к сезону не успели открыть все пляжи

В Севастополе не справились с задачей открыть все пляжи города к началу сезона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на некоторые пляжные территории контролирующие органы так и не выдали разрешительные документы.

«Постановлением правительства Севастополя от 31 мая открыт купальный сезон с 1 июня по 15 сентября. По состоянию на сегодня из 31 пляжа введены в эксплуатацию и допущены к работе 29, что составляет 93,5%», – цитирует «Новый Севастополь» начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты населения Александра Веселкова.

Несмотря на то, что сезон только начался, чиновники уже наложили первый штраф на одного из операторов по благоустройству пляжей. В правительстве города решили, что оператор пляжа «Омега» не смог навести порядок на территории. По данным вице-губернатора Владимира Базарова, штраф за мусор на пляже составит 30% от обеспечения условий контракта.

Напомним, перед началом сезона департамент массовых коммуникаций правительства Севастополя провел опрос среди горожан, который показал, что севастопольцы недовольны состоянием пляжей. Жители Севастополя высказали свое возмущение по поводу мусора на пляжных территориях, аварийного состояния пирсов, отсутствия спасательных вышек, душевых и раздевалок, а также из-за других проблем.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 04.06.18

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