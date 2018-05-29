Жители Севастополя возмущены разрухой на пляжах

Севастопольцы недовольны состоянием городских пляжей перед курортным сезоном. Об этом свидетельствуют данные опроса местных жителей, проведенного департаментом массовых коммуникаций городского правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», севастопольцев возмущают заброшенные торговые ларьки, ржавые лестницы, аварийное состояние пирсов, а также проблемы с вывозом мусора.

Опрос показал, что в районе бухты Омега отдыхающим доступны только платные туалеты, а в душе нет воды. Поступают жалобы на отсутствие парковки в районе парка Ахматовой. Проблемы с благоустройством отмечаются и на мысе Фиолент. Там также нет парковки, не косится трава, размещены старые информационные таблички, опасный спуск к морю и всего лишь одна самодельная скамейка. Пляж в районе Царского Села у Тигрового мыса в первой точке вообще не готов к сезону, а в последней – нет ограничительных сооружений у обрыва.

На городском пляже в Балаклаве нет вышки спасателя и освещения, зато есть платный туалет, законность которого вызывает сомнения у городских властей. Вокруг заброшенные здания и неухоженная территория, много мусора, отмечает «Новый Севастополь».

Нет освещения на пляже и в Любимовке. Помимо прочего там есть проблемы с туалетами и медпунктом. В районе Любоморья нет не только душевых и раздевалок, но и контейнеров для мусора.

В правительстве города предполагают, что «пляжи изменятся не так быстро, как нам бы того хотелось». И при этом заявили, что Севастополь готов к курортному сезону на 90%.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 29.05.18

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