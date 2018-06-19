Пляжи Севастополя шокируют туристов

Российских туристов, приезжающих на отдых в Севастополь, шокируют местные пляжи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отдыхающие возмущены тем, что пляжные территории не готовы к курортному сезону, и грозятся больше не приезжать на отдых.

Один из таких пляжей находится в поселке Андреевка. На его территории есть спасательный пост, размещены буйки, частично сооружен навес, но нет другого, не менее важного для комфортного пляжного отдыха оборудования. Вину за неподготовленность пляжа в Андреевке местные власти полностью возложили на предпринимателя, с которым было заключено соглашение.

«Согласно договору, должно быть пять раздевалок. Стоит только одна. Нет детской площадки, туалета, нет душевых, нет пандуса для съезда на пляж. Зато открыт ларек, торгуют пивом, жарят чебуреки, готовят плов, полностью коммерческая деятельность обеспечена. Сдают на прокат лежаки. С моей точки зрения это недопустимо, поскольку не выполнены минимальные требования, согласно договорам по благоустройству пляжа», – заявил в эфире телеканала «НТС» председатель Андреевского муниципального образования Павел Сысуев.

В то же время, повлиять на оператора пляжа власти муниципалитета не могут. Договор был заключен с департаментом городского хозяйства правительства Севастополя. Поэтому представители муниципалитета передают в департамент информацию о работе оператора, надеясь, что в правительстве города смогут заставить предпринимателя выполнить свои обязательства.

Напомним, перед началом курортного сезона департамент массовых коммуникаций правительства Севастополя провел опрос среди горожан, который показал, что севастопольцы недовольны состоянием пляжей. Жители Севастополя высказали свое возмущение по поводу мусора на пляжных территориях, аварийного состояния пирсов, отсутствия спасательных вышек, душевых и раздевалок, а также из-за других проблем.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 19.06.18

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