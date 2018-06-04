Украина созрела на обмен: 23 россиянина за четырёх украинских террористов

Киев предложил Москве обменяться осужденными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в частности, Киев готов освободить 23 россиянина в обмен на четырёх граждан «Незалежной». «Мы готовы передать их России ради освобождения Сенцова, Кольченко, Клыха и Гриба», – рассказала вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко. Она утверждает, что данное предложение было озвучено российской стороне по дипломатическим каналам, но пока официального ответа от РФ не последовало.

В тоже время в Кремле не исключили, что обмен может состояться. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что «бартером» занимается рабочая группа. «Этими вопросами занимается с украинской стороны Медведчук, он уже способствовал проведению ряда таких успешных операций, поэтому о ком именно идет речь и т.д. – это все уже будут проговаривать специалисты и представители в рамках имеющейся рабочей группы», – цитирует «Коммерсант» Пескова. Как сообщал «Новый День», Олег Сенцов и Александр Кольченко были задержаны в мае 2015 года в Крыму. ФСБ заявила, что они, а также еще несколько человек являются членами украинской ультраправой организации «Правый сектор» (запрещена в России). По решению суда Сенцов был приговорен судом к 20 годам колонии по, также был осужден на 10 лет и его помощник Кольченко.

Украинец Павел Гриб также был задержан в РФ по обвинению в содействии терроризму. По версии следствия, он предложил знакомой девушке из Сочи взорвать бомбу на линейке в школе. В октябре 2017 года суд продлил ему арест до января 2018 года.

Еще один украинец, которого Киев пытается вернуть, – Станислав Клых. Он был задержан ФСБ в Орле и приговорен к 20 годам заключения, за участие в боях в Чечне в 1994-1995 годах и убийстве российских военнослужащих.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 04.06.18

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