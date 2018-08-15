Задержанные в «Незалежной» крымчане попросили обменять их на украинцев

Бывший заместитель министра спорта Крыма Фарух Камалов и представитель самообороны полуострова Александр Саттаров, попавшие под следствие на Украине, написали заявления на имя президента России с просьбой обменять их на одного из осужденных в РФ украинцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обращения к Владимиру Путину заключенные крымчане передали уполномоченному Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой. По словам омбудсмена, письма Саттарова и Камалова будут направлены в министерство иностранных дел Украины, а оттуда их доставят в администрацию президента РФ.

Денисова отмечает, что это уже не первые просьбы. Аналогичные прошения поступали и от жителей ДНР, удерживаемых в тюрьмах Украины.

Как сообщал «Новый День, в начале июня в Киеве заявили, что готовы освободить 23 россиян в обмен на четырех граждан «Незалежной», осужденных в РФ за терроризм: Олега Сенцова, Александра Кольченко, Павла Гриба и Станислава Клыха.

Напомним, Сенцов и Кольченко были задержаны в мае 2015 года в Крыму. ФСБ заявила, что они являются членами украинской ультраправой организации «Правый сектор» (запрещена в России). По решению суда Сенцов был приговорен судом к 20 годам колонии, его помощник Кольченко был осужден на 10 лет.

Украинец Гриб был задержан в РФ по обвинению в содействии терроризму. По версии следствия, он предложил знакомой девушке из Сочи взорвать бомбу на линейке в школе. Украинца задержали в 2017 году. Он находится в следственном изоляторе в Краснодаре.

Клых – член запрещенной в РФ правоэкстремистской организации «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» задержан ФСБ в Орле и приговорен к 20 годам лишения свободы за участие в боях на стороне чеченских сепаратистов в 1990-х годах.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 15.08.18

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