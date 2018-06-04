Организация, объявившая себя «Российским императорским домом», назвала безумной Поклонскую

Представители Марии и Георгия Романовых, предъявляющих претензии на российский престол, ответили на обвинения в самозванстве и предательстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-прокурор РК, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала визит на полуостров Марии Романовой, именующей себя главой Российского императорского дома в изгнании и ее сына Георгия.

Сегодня глава канцелярии организации «Российский императорский дом» Александр Закатов ответил на это заявление, назвав сказанное Поклонской клеветой, а саму экс-прокурора – безумной: «Императорский дом совершенно спокойно относится к безумию госпожи Поклонской. Мы сожалеем о ее нынешнем душевном состоянии. Желаем ей скорейшего выздоровления. Думаем, что когда-нибудь Господь пошлет ей вразумление, и она покается и извинится. Если этого не произойдет – тем хуже для нее».

Напомним, Мария Владимировна Романова родилась в 1953 году в Мадриде. Она единственный ребёнок от брака главы «Российского Императорского Дома в изгнании» Владимира Кирилловича Романова и Леониды Георгиевны Багратион-Мухранской. Владимир являлся сыном великого князя Кирилла Владимировича, двоюродного брата Николая II, провозгласившего самого себя в 1924 году императором в изгнании.

В 1989 году, за неимением наследников мужского пола, Мария Романова была провозглашена своим отцом наследницей Российского престола.

Живет великая княгиня в Испании, но часто путешествует по России и любит говорить своим потенциальным подданным приятное, правда, бывает, попадает впросак. Например, прибыв в ноябре 2012 года в Челябинскую область, она заявила, что очень много знает об Урале – ей об этом удивительном крае еще в детстве постоянно рассказывали родители. Пронырливые журналисты тут же выяснили: родители великой княгини сами на Урале никогда не были и вряд ли им когда-нибудь интересовались – мать Марии Леонида Багратион-Мухранская до 17 лет жила с родителями на Кавказе, а потом эмигрировала в Европу.

А отец Владимир Кириллович Романов и вовсе всю свою жизнь с момента рождения провел за пределами России, попав в страну, на трон которой он претендовал с 1924 года, только в гробу – он завещал похоронить себя в великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга, что и было сделано.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.06.18

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