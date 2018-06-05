«Базарная торговка!» Поклонская шлёпнула Мухранскую

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская ответила «дому Романовых» на обвинение в безумии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентарий назвала выпад в свою сторону «приемом советской власти», которая, по ее мнению, объявляла сумасшедшими верующих.

«Поведение представителя Марии Владимировны Гогенцоллерн-Мухранской скорее напоминает истерику базарной торговки, уличенной в продаже поддельного товара, потерявшей от этого чувство собственного достоинства и боящейся потерять свое место на рынке», – цитирует «РБК» Поклонскую.

Как уже сообщал «Новый День», ранее Поклонская раскритиковала визит на полуостров Марии Романовой, именующей себя главой «Российского императорского дома» в изгнании, и ее сына Георгия. Депутат назвала целью их поездки саморекламу, а самих визитеров – «самопровозглашенными «цесаревичами» и «государынями». После чего глава канцелярии организации «Российский императорский дом» Александр Закатов и заявил о безумии депутата.

Поклонская, возмутившись словами Закатова, сообщила о готовности подать иск: ««Милости прошу в суд, поговорим там об исторических перипетиях, а также о том, у кого есть справка от психиатра, а кого, может быть, настойчиво надо попросить ее представить общественности», – сказала депутат.

Наблюдатели расценили беспрецедентно жёсткий тон Натальи Поклонской в отношении представителя «дома Романовых» Закатова как слабо опосредованную пощёчину самой Марии Владимировне.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 05.06.18

Крым и Монголия обменяются археологами. / Порыбачили: в Крыму украли карпов. / «Это прокремлёвская контора!» Дело Бабченко грозит обернуться отставкой главы СБУ. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»