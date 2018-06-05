«Спартак» снова устоял: старейший кинотеатр Ялты сносить не будут

Здание старейшего кинотеатра Ялты, известного не только горожанам, но всем туристам, сносить будут. Но кинотеатр прекратит свою существование.

Как уже сообщал «Новый День», проверки, проведенные МЧС после трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня, выявили в кинотеатре «Спартак» серьезные нарушения. «Дело в том, что есть недостатки, которые требуют больших вложений средств и времени. Соответственно устранить мы их не можем. Сейчас уже ведутся работы по демонтажу оборудования», – комментировал ситуацию директор заведения Виталий Дюгай. После отказа от киносеансов МЧС повторно проверило задние и от прежних претензий отказалось. Сносить здание никто не собирается:

«Когда кинотеатр продавали, делали это по кускам. То есть сейчас у здания порядка пяти собственников. Соответственно, чтобы его снести, нужно все выкупить. Думаю, это нереально. Сноситься ничего не будет. Внутри просто сделают большую перепланировку», – цитирует Дюгая «Ялта-24».

Сейчас в здании ведется перепланировка: скорее всего здесь разместятся офисы.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 05.06.18

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