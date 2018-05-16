«Пережил фашистов, но пал перед МЧС»: в Ялте закрывают старейший кинотеатр

Проверки МЧС на безопасность переживут не все объекты массового пребывания людей в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из таких объектов – кинотеатр «Спартак» в Ялте, объявил о своем закрытии. В руководстве кинотеатра заявили, что заведение прекратит свое существование из-за нехватки средств на исправление всех нарушений, выявленных специалистами.

«Дело в том, что есть недостатки, которые требуют больших вложений средств и времени. Соответственно устранить мы их не можем. Сейчас уже ведутся работы по демонтажу оборудования», – цитирует «Ялта-24» директора кинотеатра Виталия Дюгая.

Что будет на месте кинотеатра, Дюгай пока не уточняет. В администрации заведения планируют озвучить планы после судебного заседания, которое пройдет 18 мая. Стоит отметить, что в конце апреля в кинотеатре утверждали, что замечаний к соблюдению норм безопасности в заведении быть не должно: «Представители известных силовых структур распорядились закрыть кинотеатр «Спартак» с 27 апреля на неопределенный срок как не соответствующий требованиям безопасности. Однако администрации кинотеатра не был выдан список «нарушений», предписание и срок к их устранению. Дело передано в суд. Копия искового заявления в кинотеатр не представлена. Между тем, существенных нарушений в кинотеатре нет: все противопожарные системы – новейшие и функционируют нормально», – говорится в сообщении, опубликованном 26 апреля в официальной группе кинотеатра в одной из социальных сетей.

Кинотеатр «Спартак» является старейшим заведением, его деятельность как кинотеатра, по данным местных изданий, началась с 1919 года. Демонстрировались фильмы даже в годы оккупации, во время Великой Отечественной войны: показывали их немецким солдатам, которые переоборудовали здание под театр. В то же время в кинотеатре работали артисты-подпольщики, помогавшие партизанам сведениями о немецких воинских частях, где им приходилось выступать. Через три дня после освобождения Ялты, кинотеатр возобновил работу в обычном режиме.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 16.05.18

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