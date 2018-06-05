Точка невозврата: на Украине погибает военное судостроение

Правительство Украины предупредили о точке невозврата для судостроения страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оборонная программа «Корвет» подразумевает создание для потребностей ВМС «Незалежной» четырёх боевых кораблей. Так, первый корвет проекта 58250 «Владимир Великий» начали строить в 2011 году. Планировалось, что судно спустят на воду через год, однако сроки постоянно переносились. Как итог: окончание строительства запланировано на 2022 год. Ещё три корвета увидят воду не раньше 2028 года.

По словам командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, в бюджете страны нет средств, чтобы достроить «Владимир Великий». Он подчеркивает: если деньги не поступят в ближайшее время, то судостроению страны грозит точка невозврата.

«Констатирую факт: вроде бы все мужи государственные подписывают постановления, но средства считают после того, как подписали. Две недели назад пришло письмо, что нет в государстве соответствующих денег», – рассказал главком ВМС в эфире украинского телеканала и добавил, что по вопросу выделения финансирования строительства корвета обращался к президенту страны Петру Порошенко и народным депутатам Верховной рады, однако деньги так и не поступили. Он отмечает, что программа «Корвет» привлекает около 200 предприятий, на которых работает ориентировочно 9 тысяч человек. «Как угодно, но 1 миллиард 361 миллион гривен дайте на флот», – заключил Воронченко.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 05.06.18

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