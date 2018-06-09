ЧФ уничтожит украинский флот еще на базах – малыми силами и не отвлекаясь от повседневных задач

В случае открытого морского конфликта между Украиной и РФ корабли ВМС «Незалежной» будут потоплены ещё до их выступления. Об этом заявил экс-командующий Военно-Морскими Силами Украины Сергей Гайдук.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», адмирал уверен, что у Киева нет никаких шансов на победу.

В случае если Украина всё же осмелится вести морской бой с РФ, то корабли будут потоплены моментально.

«Мы должны сказать, что опыт участия российских кораблей, в том числе и Каспийской флотилии, не только Черноморского флота, в применении крылатых ракет «Калибр» в рамках сирийского конфликта, он не является для нас оптимистическим, так как российские экипажи имеют опыт боевого применения», – рассказал эксперт.

По его словам, уже в начале морского конфликта Россия способна похоронить украинский флот и разрушить всю береговую инфраструктуру, так как всё что сейчас есть у Украины – это морская охрана в Мариуполе, которой уже давно никто не занимался. Гайдук подчёркивает, что сделать это с лёгкостью смогут тральщики, корветы и противодиверсионные катера, которые обеспечивают безопасность Крымского моста.

Как сообщал «Новый День», ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко предупредил правительство Украины о приближении «точки невозврата» для судостроения страны.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 09.06.18

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