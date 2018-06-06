Актер Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине

Россия должна передать Крымский мост в собственность Украине. Об этом заявил российский актер Михаил Ефремов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в интервью для Youtube-канала «вДудь» актер предположил, что «Незалежную» необходимо задобрить деньгами. Что, по его мнению, позволит избавиться от претензий по поводу потерянного Украиной Крыма.

«Знаете, как с Украиной помириться? Надо им этот мост отдать. Пускай они деньги берут за проезд и счастливы будут. Может быть, Крым простят», – заявил Ефремов.

«А Крым надо прощать?», – поинтересовался у актера журналист Юрий Дудь, однако Ефремов не стал прямо отвечать на вопрос, и предложил еще один вариант урегулирования отношения между Украиной и Россией.

«Если Украине газ посылать бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом», – считает актер.

Ефремов раскритиковал Александра Ф. Скляра, Ольгу Кормухину и Дмитрия Харатьяна, которые на открытии Крымского моста исполнили песню «Я забиваю сваю».

«Ну, пусть забивают свои сваи. Это жесть, конечно», – сказал Ефремов, предположив, что Харатьян просто «не сумел отказаться» от выступления.

Напомним, ранее актер наотрез отказался посещать российский Крым, так как опасается, что после визита на полуостров не сможет приехать на Украину.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 06.06.18

«Диверсия»: в Севастополе более 20 детей из лагеря «Чайка» попали в инфекционную больницу. / Задержанный в Крыму украинец получил четыре уголовных дела. / Слон и моська: Украина грозит России «ответкой» в Азовском море. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»