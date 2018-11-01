Михаил Ефремов – украинцам: Россия-дзюдоист хуже России-пьяницы

Актёр Михаил Ефремов вновь нелестно высказался о России 21 века.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Ефремов персонифицировал постельцинскую РФ с личностью Путина и пожаловался украинцам на «имперское поведение» Москвы.

В эфире киевской радиостанции актёр с ностальгией помянул эпоху спирта «Рояль» и водки «Распутин», противопоставив её нынешним «фантомным» горным лыжам и дзюдо.

Также Ефремов с теплотой отозвался о «говорливой» России времён Михаила Горбачёва.

«Это не коммунистический уже морок. Это другой морок, имперский. Это фантомные боли… Из 15 союзных республик в 14 отмечается день свободы или независимости. А в России, блин, развал Советского Союза, крах, ужас. Поскольку Россия страна, которая очень похожа на человека, который ей руководит, я думаю, это очень персоналистическая штука. Когда Брежнев был – была такая Россия, когда Горбачев был – была другая Россия, более говорливая, когда Ельцин был – был спирт «Рояль» и водка «Распутин», ну а сейчас – спорт, дзюдо и горные лыжи», – цитирует актёра ПолитНавигатор.

Напомним, ранее Михаил Ефремов заявлял, что Россия должна передать Крымский мост в собственность Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.11.18

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