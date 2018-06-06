Крымские депутаты решили не «третировать бабушек с петрушкой»

Депутаты Госсоветы Крыма намерены смягчить наказание тем, кто занимается несанкционированной торговлей. В комитетах парламента обсуждаются поправки к Закону «Об административных правонарушениях в Республике Крым».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предложение родилось в недрах комитета государственного строительства и самоуправления, конкретная фамилия автора не указана.

Суть поправок проста: в действующей редакции закона реализация товаров в местах, не установленных для этих целей, наказывается штрафом от трех до тридцати тысяч рублей, теперь для верхней границы предлагается сумма в пять тысяч. Это касается только граждан, для юридических лиц цифры остаются прежними – оштрафовать могут на 50 – 200 тыс рублей

Причины возможных изменений в текст закона прокомментировал депутат Госсовета Сергей Шувайников. По его мнению, верхняя граница штрафа снижается «чтобы не третировать бабушек с петрушкой, которые вышли заработать лишнюю копеечку к пенсии». Ведь их напрягает, когда «при составлении акта у них требуют фамилию, паспорт…».

Несанкционированную торговлю, которую ведут перекупщики, Шувайников не одобряет – надо отличать одних торговцев от других, «но кто будет разбираться?».

Непомерная сумма в 30 тыс руб, по его предположению, попала в текст закона в 2015 году, когда большинство крымских законов принимались по образцу текстов, принятых в других субъектах РФ. Теперь ясно, что для Крыма это непомерная сумма.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 06.06.18

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