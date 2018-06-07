Директора «Крым-Фармации» задержали пли получении крупной суммы

Директор госпредприятия «Крым-Фармация» задержана по подозрению в получении взятки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 6 июня женщина получила 400 тысяч рублей от представителя двух фармацевтических предприятий, и взамен, по версии следствия, должна была помочь с погашением дебиторской задолженности перед данными предприятиями за ранее поставленный товар.

Даму взяли с поличным при получении денег. «Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ – получение взятки в крупном размере», – сообщили в СУ СКРФ по РК.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 06.06.18

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