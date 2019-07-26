Дело крымской чиновницы, попавшейся на крупной взятке, направлено в суд

В Крыму направлено в суд уголовное дело бывшего директора госпредприятия «Крым-Фармация» Ирины Бахлиной. Экс-чиновницу обвиняют в получении крупной взятки.

Как уже сообщал «Новый День», 6 июня 2018 года женщина получила 400 тысяч рублей от представителя двух фармацевтических предприятий, и взамен, по версии следствия, должна была помочь с погашением дебиторской задолженности перед данными предприятиями за ранее поставленный товар.

Даму взяли с поличным.

«Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере). Уголовное дело направлено в суд», – сообщили сегодня в пресс-службе МВД по Крыму.

Напомним, максимальное наказание по этой статье составляет 12 лет лишения свободы.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.07.19

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