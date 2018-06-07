В любую точку: кымские автобусы вписывают в транспортную инфраструктуру РФ

Крымские автобусы вписывают в транспортную инфраструктуру РФ: скоро на полуострове можно будет купить билеты на любой автобус страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 6 июня ГУП РК «Крымавтотранс» начало технические работы, связанные с переходом предприятия на собственную

автоматизированную систему управления пассажирскими перевозками.

Программное обеспечение, которое будет установлено на компьютерах ГУПа, усовершенствует систему транспортной доступности Крыма и других субъектов Российской Федерации. Крым впишется в общую транспортную инфраструктуру страны, здесь можно будет купить билеты на автобусные рейсы по всем направлениям не только полуострова и за его пределы, но и на рейсы, которые следуют из других регионов Федерации.

По словам директора «Крымавтотранса» Игоря Коробчука, настройка системы продлится несколько дней. С 6 июня восстановится услуга предварительной продажи и бронирования билетов за 10 дней, а по мере доведения системы до необходимых параметров работы, срок предварительной продажи билетов увеличится до 30 дней.

Симферополь, Ольга Картошина

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