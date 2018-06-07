Путин раскрыл свое отношение к повышению пенсионного возраста

Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на вопрос, будет ли повышаться пенсионный возраст в стране, заявил, что относится к этой теме «осторожно и аккуратно». При этом он предпочел не комментировать ранее обнародованные планы кабмина насчет повышения возраста выхода на пенсию. Напомним, в начале мая премьер Дмитрий Медведев заявил, что правительство в ближайшее время внесет в парламент законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ.

Глава государства отметил, что одна из главных задач правительства – повышение доходов пенсионеров и сокращение вдвое уровня бедности. Путин ожидает, что в ближайшее время правительство разработает меры для решения этой задачи. При этом он не уточнил, будут ли эти меры включать в себя повышение пенсионного возраста. «Я надеюсь, что это правительством будет сделано, тогда и будем обсуждать и говорить», – лишь сказал Путин.

Как сообщал «Новый День», в декабре прошлого года Путин признался, что он не против повышения в РФ пенсионного возраста, но заметил, что этот вопрос должен обсуждаться не кулуарно в правительстве, а открыто, с привлечение общественности и экспертов.

На этой неделе СМИ анонсировали проведение совещания в кабмине, на котором будут рассмотрены три варианта повышения пенсионного возраста, в том числе возможность досрочного выхода на пенсию. Минфин предлагает повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, для мужчин – до 65 лет. Второй сценарий, предложенный Минтруда, предполагает выход на пенсию для мужчин тоже в 65 лет, а для женщин – в 60. Отмечалось, что на совещании может быть поднят вопрос механизмов смягчения, которые должны сопровождать процесс повышения пенсионного возраста. Речь о возможности уйти на пенсию досрочно (например, в 60 лет, когда пенсионный возраст уже будет выше этого), но размер пенсии при этом будет снижен пропорционально за каждый год досрочного выхода на пенсию, информировал РБК.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.06.18

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