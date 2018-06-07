Украинки или шведки? Соцсети подняли шум в связи с «жовто-блакитным» нарядом ведущих на прямой линии Путина

В российском интернет-пространстве бурно обсуждается прямая линия президента Владимира Путина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перед началом трансляции наибольший интерес вызвали наряды ведущих в Центре обработки сообщений: одна из девушек, похожих и по росту, и по комплекции, одета в желтое платье, другая – в синее. Они часто стоят рядом и выглядят живописно.

Многие зрители усмотрели в таком сочетании ведущих украинский флаг, состоящих из двух равных полос – желтой и синей.

Часть комментаторов не согласилась с украинской версией наряда ведущих. «Это никакие не украинки, а шведки! Гляньте, они же одного пола», – подметил один из пользователей, напомнив, что у шведского флага тоже желто-синяя гамма.

Сами девушки выбор цветовой гаммы пока не пояснили. Но некоторые решили, что – это такой троллинг, разумеется, согласованный с начальством.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 07.06.18

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