Желто-синий день: шведы дали добро на «Северный поток 2»

Правительство Швеции согласовало строительство газопровода «Северный поток 2» в своих водах. Об этом заявил на специальном брифинге министр предпринимательства и инноваций Швеции Микаэль Дамберг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», что государство не могло препятствовать прокладке трубопровода в своей исключительной экономической зоне, – отметили в правительстве Швеции: ни национальное, ни международное право не давало правительству возможности отклонить заявку.

Таким образом, уже три страны одобрили проект – Германия, Финляндия и Швеция. Дания пока проводит специальную проверку политики безопасности.

Обсуждая эту новость в соцсетях, жители России вспомнили, что ведущие прямой линии президента Владимира Путина сегодня были одеты в цвета шведского флага. Правда, многие сначала решили, что это отсыл к жовто-блакитной Украине. «Теперь интрига разрешилась, – пишут в соцсетях, – все-таки шведки». «Точно – их наши девушки в желто-синих платьях очаровали, и они согласились. Вот как надо продвигать проекты!» «Видимо, в Кремле заранее знали о решении шведов))», – пошутил один из комментаторов.

Напомним, газопровод «Северный поток 2» пройдет по Балтийскому морю, соединив России напрямую с Европой в обход Украины. Протяженность трубопровода составит более 1,2 тысяч км, пропускная способность – 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 07.06.18

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