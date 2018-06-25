США выкручивают руки Дании, чтобы остановить «Северный поток – 2»

Власти Дании намеренно затягивают выдачу разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2» под давлением Вашингтона. Об этом сообщили источники в российских дипломатических кругах, пишут «Известия».

Один из собеседников издания указал, что затянувшийся ответ Копенгагена на поданную еще в апреле прошлого года заявку компании Nord Stream 2 AG, занимающейся строительством газопровода, связан с тем, что датские власти боятся конфликта с США, которые пытаются выдавить российский газ с рынка Европы и наполнить своим СПГ, и тем самым пытаются не разочаровать своего партнера. Отмечается, что Дания утвердила специальные поправки в законодательство, которые разрешают отклонять заявки на возведение трубопроводов в датских территориальных водах из соображений внешней политики и безопасности страны, ЕС и НАТО.

В то же время Копенгаген опасается испортить отношения и с Германией, которая выступает за строительство «Северного потока – 2», позиционируя этот проект как коммерческий. Источник газеты сообщил, что «в таком сложном положении Дания и продолжает пребывать».

Стоит отметить, что Дания остается единственной страной, которая до сих пор не выдала разрешение на строительство «Северного потока – 2». В министерстве климата, энергетики и природных ресурсов Дании сообщили, что в данный момент заявка рассматривается и анализируется с точки зрения датского законодательства.

Между тем, другой источник отметил, что в случае отклонения российского запроса, строительство «Северного потока – 2» остановить не удастся. В этом случае газопровод проложат севернее датского острова Борнхольм, не затрагивая территориальные воды Дании.

Как сообщал «Новый День», ранее три страны одобрили проект – Германия, Финляндия и Швеция.

Газопровод «Северный поток – 2» пройдет по Балтийскому морю, соединив Россию напрямую с Европой в обход Украины. Протяженность трубопровода составит более 1,2 тысяч км, пропускная способность – 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.06.18

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