На Речной опять протечка: криминальная специфика крымской фармации

Неприятности продолжают преследовать руководителей ГУП «Крым-Фармация»

Как уже сообщал «Новый День», по подозрению в получении взятки задержана нынешний директор ГУП Ирина Бахлина.

Комментируя это событие, глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что с информацией о вымогательстве со стороны руководителя ГУП «Крым-Фармация» к нему обратился представитель двух фармацевтических предприятий. «Сразу же поручил комитету по противодействию коррупции Республики Крым разобраться в сложившейся ситуации. По результатам оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями управления МВД по Симферополю Бахлина была задержана с поличным. По факту взятки возбуждено уголовное дело», – рассказал Аксёнов.

Недолгая история предприятия насыщена громкими скандалами. ГУП создан в 2014 году для создания сети государственных аптек, гарантированного снабжения крымчан лекарственными препаратами. Контора расположилось на улице Речной, на известном симферопольцам как «аптечный склад» месте.

В сентябре 2014 директором «Крым-Фармации» стал Андрей Демченко, который до этого работал в аптеке в Липецке. В феврале 2015 он был уволен прямо в ходе заседания Совмина. Глава крымского правительства Сергей Аксёнов объяснил это тем, что руководство предприятия не справилось с поставленной задачей, а именно – не обеспечило аптеки льготными лекарственными препаратами в полном объёме: «Несмотря на то, что выделены средства, лекарств нет. Принять решение об отстранении руководства «Крым – Фармации», провести служебное расследование, назначить временную администрацию. Работать должны все в полном объеме. Кто не способен – надо искать себе другое место работы».

5 марта 2015 директором «Крым-Фармации» был назначен Вячеслав Добрецов, но вскоре сеть государственных аптек «Крым-Фармация» уличили в необоснованном завышении цен на лекарства.

Тогда же ГУП «Крым-Фармация» провела ряд закупок, на которые обратили внимание компетентные органы. Антимонопольная служба установила, что «Крым-Фармация» проводит конкурс на закупку холодильников. под «свою компанию» – указанные в закупочной документации характеристики (цена вопроса – 5,3 млн рублей) соответствуют конкретным моделям, которые может поставить только одно предприятие.

Пресса обратила внимание на другую закупку – бумаги для офисной техники формата А-4 на сумму 2 млн 599 тыс 800 руб. Это, как выяснилось, 12 тыс 999 тяжелых пачек бумаги для принтеров – 6,5 миллионов листов. В это время на сайте госзакупок висела только одна подобная заявка – от Государственного космического научно-производственный центр имени М.В. Хруничева», тому на бумагу выдали почти столько же – 2 млн 286 тыс руб.

Возможно, конечно, что в «Крым-Фармации» собирались рвать листы офисной бумаги на четвертинки и заворачивать в них целительные порошки.

В октябре 2015 директор Добрецов лишился должности из-за значительных финансовых нарушений, выявленных Службой финансового надзора Республики. материалы проверки деятельности «Крым-Фармации» были переданы в правоохранительные органы.

Исполняющим обязанности директора ГУПа, а потом и директором была назначена Виктория Рыжкина, до того она работала заместителем директора госпредприятия. Она проработала на должности до апреля 2017 года, когда ее сменила Ирина Бахлина.

На этот период приходится множество судебных тяжб, где «Крым-Фармации» выступает ответчиком (например, за полученный, но неоплаченный товар) и суды проигрывает.

Упомянем только спор с основателем предприятия – Совмином Крыма. Суть претензии состояла в том, что между Министерством здравоохранения РК и «Крым-Фармацией» был заключен государственный контракт на поставку медицинского оборудования, общая цена которого составляла 243 млн 360 руб. Минздрав сделал 100-процентную предоплату, но оборудования не получил.

В апреле 2017 года Арбитражный суд Крыма решил: взыскать с ГУП « Крым-Фармация » в пользу Минздрава Крыма эти денежные средства в размере и еще заплатить в федеральный бюджет государственную пошлину в размере 200 тыс руб.

Теперь перевернута новая страница в истории предприятия.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 07.06.18

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