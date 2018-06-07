Аксёнов: В Крыму началось очищение власти от коррупционной скверны

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о грядущих проверках в исполнительных структурах власти. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», речь идёт о вымогательстве денег за получение согласований, разрешений и так далее. «Будут проведены проверки. Любые проявления коррупции будут жесточайшим образом пресекаться, а участники этих экспериментов понесут заслуженное наказание в местах не столь отдалённых», – написал Аксёнов на своей странице «Facebook».

По словам главы Крыма, в республике идёт целенаправленное очищение власти от коррупционной скверны, а контроль за деятельностью чиновников ужесточён. «Обратного хода нет. Четыре года некоторые никак не могут осознать, что украинские времена закончились и людям с липкими руками и сомнительной репутацией делать во власти нечего», – заключил Аксёнов.

Напомним, накануне по подозрению в получении взятки задержана нынешний директор ГУП Ирина Бахлина. Аксёнов сообщил, что с информацией о вымогательстве со стороны руководителя ГУП «Крым-Фармация» к нему обратился представитель двух фармацевтических предприятий, после чего он поручил комитету по противодействию коррупции Республики Крым разобраться в сложившейся ситуации

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 07.06.18

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