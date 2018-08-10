Перестарался: в Крыму задержан инженер «Службы технадзора»

В Крыму инженер «Службы технического надзора» задержан с поличным при получении взятки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудник предприятия требовал от директора задействованной в реализации ФЦП строительной фирмы, денежное вознаграждение за покровительство и подписание актов выполненных работ.

Взяточника задержали накануне днем. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в виде денег должностным лицом за общее покровительство, совершенное в крупном размере», сообщила пресс-служба Комитета по противодействию коррупции Крыма.

Как сообщал «Новый День», ранее глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал грядущие проверки в исполнительных структурах власти, пояснив, что речь идет о вымогательстве денег за получение согласований, разрешений и так далее.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 10.08.18

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