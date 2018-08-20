Многомиллионная афера: в Крыму уволен директор госпредприятия

Директор ГУП «Институт стратегического планирования Крыма» лишился должности из-за аферы на 153 миллиона рублей.

Как передает корреспондент» РИА «Новый День», сотрудники института в нарушение конкурсной процедуры заключили контракт с частной фирмой, имеющей признаки аффилированности. Работы по контракту выполнили сами работники института, а в акты о приеме выполненных работ были подписаны с аффилированным предприятием-подрядчиком. Благодаря афере фирма получила более 26 миллионов рублей.

Такие же схемы применялись сотрудниками ГУПа и в других контрактах. Так, при создании и ведении информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Крыма госслужащие подписали аналогичный контракт стоимостью более 42 миллионов рублей. А для выполнения исследовательской работы «Округа санитарной и горно-санитарной охраны курортов», реализуемой в рамках ФЦП, было заключено пять контрактов на сумму более 83 миллионов рублей.

Предварительная сумма ущерба, нанесенная государству, оценивается в 153 миллиона 288 тысяч рублей.

Директор ГУПа уволен в связи с утратой доверия. По материалам проверки соблюдения антикоррупционного законодательства возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», сообщили в пресс-службе института.

Как сообщал «Новый День», ранее глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал грядущие проверки в исполнительных структурах власти, пояснив, что речь идет о вымогательстве денег за получение согласований, разрешений и так далее.

Симферополь, Анастасия Зук

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