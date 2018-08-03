Кадровых ротаций не избежать: в «Крымэнерго» задержали трио взяточников

ФСБ Крыма задержала трех работников ГУП «Крымэнерго».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», известно, что сотрудники предприятия неоднократно вымогали у физических и юридических лиц деньги за технологическое присоединение объектов к электрическим сетям.

По данному факту проводятся следственные действия. За взяточничество, совершенное группой лиц, злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, а также крупные штрафы.

«Задержание – это подтверждение усиления борьбы крымских силовых структур с коррупцией», – отметил вице-премьера правительства Крыма Игорь Михайличенко, добавив, что в ближайшее время в «Крымэнерго» будут проведены кадровые ротации.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 03.08.18

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