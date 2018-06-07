Путин: Провокация Киева против ЧМ-2018 станет концом украинской государственности

Президент России Владимир Путин предупредил власти «Незалежной» о серьезных последствиях в случае активизации боевых действий в Донбассе перед началом и во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , об этом глава российского государства заявил в ходе прямой линии, 7 июня.

«Я надеюсь, что до этого не дойдет. Но если это случится, то будет иметь очень серьезные последствия для украинской государственности в целом», – сказал Путин, отвечая на вопрос российского писателя, а по совместительству заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР Захара Прилепина об опасениях обострения ситуации на юго-востоке в связи с мундиалем.

При этом российский президент отметил, что обстановка в регионе все больше накаляется в преддверии избирательных кампаний в стране.

«Украина, вступает в новый политический цикл – выборы в Раду, выборы президента, ситуация только усугубляется, – подчеркнул Путин, добавляя, что «действующее украинское руководство не в состоянии самостоятельно решить этот вопрос».

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 07.06.18

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