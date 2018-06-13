«Мы не готовы воевать с Россией»: в украинских окопах вняли предупреждению Путина

Украина включила «заднюю передачу» после предупреждения президента РФ Владимира Путина о серьезных последствиях в случае активизации боевых действий в Донбассе перед началом и во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018. Однако Порошенко не бросил идею «блестящей маленькой победы» осенью, поближе к выборам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», к фронту помимо действующих бригад ВСУ и тяжелой артиллерии, подтянуто несколько элитных подразделений сил специальных операций (ССО).

«Полки ССО «заточены» на быструю войну, их уже три года готовят инструкторы из США и других стран НАТО. Пока они стоят на втором эшелоне обороны, немногочисленные группы из этих полков используются для быстрых диверсионных и разведывательных рейдов по переднему краю и ближним тылам сепаров. Подтянули полки ССО, артиллерию и танки в начале мая, небольшая часть из этих подразделений участвовала в боях под Горловкой.

Продвижение там было лишь репетицией. Это было как бы показательным выступлением для президента и Генштаба. Задача была показать, что ВСУ в состоянии быстро пробить эшелоны обороны боевиков и выполнить ранее отработанные планы по зачистке ближних плацдармов и окружению Донецка», – цитирует «Страна. ua» свой источник в штабе операции Объединенных сил. По его словам, Киев не рассчитывал, что после «репетиции» Москва заявит, что готова «адекватно ответить», поэтому украинская сторона включила «заднюю передачу», понимая, что не в силах будет противостоять РФ.

«Мы не готовы воевать на границе Харьковской, Черниговской или Сумской областей – у Украины просто нет столько боеспособных подразделений, что бы вести полноценные сражения с Россией», – отмечает старший офицер штаба ООС.

В тоже время, так как спонсоров военных операций «Незалежной» становится всё меньше, а украинцы перестали верить в то, что ДНР и ЛНР вернутся под контроль Киева, ВСУ планируют перейти к быстрому нападению осенью, чтобы в преддверии выборов, которые запланированы на 2019 год, заявить хоть о какой-нибудь победе.

«Порошенко и близкие к нему генералы постоянно носятся с идеей нанести быстрый удар на одном из участков фронта и одержать пусть локальную, но победу. Чтобы перед выборами торжественно заявить о «начале освобождения Донбасса», – рассказал офицер и добавил, что большинство военных не поддерживают планы руководства, так как опасаются, что затея может обернуться катастрофой.

«Чисто с военной точки зрения это возможно. ВСУ действительно может взять, например, Горловку, если сконцентрировать значительные силы, подтянуть резервы. Это возможно. Но все здравомыслящие офицеры и генералы понимают: если Россия ответит и атакует Украину с других направлений или хотя бы снова поможет сепарам войсками, как в 2014 году, то все закончится катастрофой. Может быть даже худшей, чем под Иловайском или Дебальцево. Это будет похоже на ситуацию в августе 2008 года в Южной Осетии, когда Саакашвили атаковал Цхинвали, а потом зашла российская армия и грузины чуть было всю страну не потеряли», – негодует старший офицер одной из бригад ВСУ.

Но военные не исключают, что киевский режим может всё же реализовать свой сценарий. «Никто не может предсказать, что придет в голову большому начальству, исходя из политической целесообразности накануне выборов», – заключил источник.

Как сообщал «Новый День», о том, что в преддверии чемпионата мира по футболу, который состоится в городах РФ, Украина перейдёт в наступление в Донбассе предупреждал депутат немецкого Бундестага Хансйорг Мюллер. Ему о военной операции, запланированной на июнь, сообщили проверенные источники из Украины. Украинские военнослужащие, взятые в плен ополченцами ДНР, также подтвердили информацию немецкого политика и сообщили, что Украина планирует широкомасштабные военные действия во время Чемпионата мира по футболу. Правда, Путин в ходе прямой линии, которая состоялась 7 июня, заявил: если Киев перейдет в наступление, то этот шаг будет иметь очень серьезные последствия для украинской государственности в целом.

Киев, Анастасия Зук

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